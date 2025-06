Cristiano Ronaldo renova com o Al Nassr até 2027

Após meses de especulação e rumores que envolveram até clubes brasileiros, como o Palmeiras, Cristiano Ronaldo fica no Al Nassr, da Árabia Saudita. Com contrato válido até o final de junho, o atacante português acertou sua renovação, anunciada nesta quinta-feira (26), e defenderá o clube até 2027.



O craque está no Al Nassr desde janeiro de 2023, quando deixou o Manchester United, da Inglaterra. Nos últimos meses, com o contrato perto do fim, Cristiano Ronaldo causou mistério ao publicar mensagem em tom de despedida ao fim da temporada saudita. “Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos", publicou em 26 de maio.

Em sua passagem de três anos no clube, o atleta disputou 111 jogos, com 99 gols e 19 assistências. Porém, não tem nenhum título oficial conquistado com o Al Nassr. No último mês, Cristiano Ronaldo levantou a taça da Nations League com a seleção portuguesa.



Atualmente com 40 anos, a estrela jogará na equipe saudita por pelo menos mais duas temporadas, até os 42 anos. Seu maior objetivo neste momento é alcançar o número de mil gols, tendo marcado 938 durante toda a carreira.

