Juventus x Manchester City no Mundial: onde assistir e prováveis times

Juventus e Manchester City decidem quem fica com a liderança do Grupo G do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília). A partida acontece no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, com transmissão de Globo, SporTV, DAZN e Cazé TV.



O duelo acontece no mesmo horário de Wydad Casablanca (3º), do Marrocos, e Al Ain (4º), dos Emirados Árabes, times que completam a chave e já estão eliminados. Italianos e ingleses estão empatados na tabela com seis pontos e o mesmo saldo de gols, porém a Juventus assume a ponta por ter balançado as redes uma vez a mais que o City (9 a 8).



As equipes já chegam matematicamente classificadas às oitavas de final, mas precisam do resultado positivo para garantir a liderança. O clube que terminar em primeiro encara o segundo colocado da Chave H (de Real Madrid, RB Salzburg, Al Hilal e Pachuca), enquanto o vice joga o mata-mata contra o líder do grupo seguinte.

Ambas as equipes vivem temporadas abaixo do esperado, sem títulos, e se enfrentaram na primeira fase da Champions League, ainda em dezembro de 2024, com vitória dos italianos por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante sérvio Vlahovic e pelo meio-campista McKennie, dos Estados Unidos.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)



- Local: Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e Cazé TV (YouTube).



Prováveis escalações:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Kenan Yildiz; Kolo Muani.

Técnico: Igor Tudor



Manchester City: Éderson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola

