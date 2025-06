Esperança de gols pode voltar ao São Caetano diante da Santista

O São Caetano faz início de campanha ruim na Copa Paulista, com duas derrotas seguidas que culminaram na demissão do técnico Tuca Guimarães. Apesar do cenário, o torcedor tem motivo para se animar para a próxima partida: após estar ausente por lesão nas primeiras rodadas, o atacante Fábio Azevedo evolui no tratamento e pode pintar na escalação diante da Portuguesa Santista, às 15h de sábado, no Estádio Anacleto Campanella.

O atleta foi destaque da última edição da Série A-4, sendo o artilheiro da divisão com 13 gols marcados, além ter levado os prêmios de Melhor Atacante e Craque do Campeonato. O bom desempenho, porém, custou caro na parte física, e Azevedo lida com lesão no púbis desde a reta final da competição estadual.

Depois de três meses de tratamento, o atacante retornou aos treinamentos com bola no início desta semana e pode ser novidade do São Caetano para o compromisso.

O setor ofensivo da equipe é uma preocupação para Reginaldo Ferreira, treinador interino até que outro nome seja anunciado para o cargo, já que o São Caetano ainda não balançou as redes na Copa Paulista.

Sem pontos, o time do Grande ABC é o lanterna do Grupo 4. Mesmo assim, se mantém próximo à zona de classificação, sendo o rival Santo André (dois pontos) o time que abre o G-4.

Os ingressos para o confronto com a Briosa já estão disponíveis no site tickethub.com.br, com valores entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).