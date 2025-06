Prêmio Divo e Divas Trans de Santo André chega à 10ª edição nesta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27), a partir das 18h30, o Auditório Heleny Guariba, no saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, vai receber a 10ª edição do Prêmio Divo e Divas Trans. Com diversos shows de artistas de Santo André, o evento homenageia destaques da sociedade que tenham atuação focada na cultura, no combate ao preconceito, na garantia dos direitos humanos, da cidadania e na luta pelo respeito à igualdade. O evento é gratuito.

O prêmio terá como atrações o show da cantora Ka Dim, da drag Jaqueline Terremoto, Deborah Top, Kaka Morenah, Melissa Villar, DJ Aline Boono e apresentação de Aliana Prado, além da entrega dos das homenagens da noite. O prêmio Divo é voltado para as expressões masculinas e identidades masculinas, homenageando pessoas que se dedicam ao enfrentamento ao machismo, homofobia e transfobia. Já o prêmio Divas Trans é destinado a identidades de gênero, pessoas não binárias e expressões de gênero feminino.

“Esse prêmio coloca foco na sobrevivência. É voltado para as travestis, mulheres transexuais, que sobrevivem a uma situação de transfobia, agravada pela falta de oportunidade, de emprego, de ter seu espaço de direito. No prêmio Divas Trans são homenageadas mulheres que quebram barreiras, pois apesar de colocadas na marginalidade, conseguem um empoderamento que serve de exemplo para que outras trans sigam pelo mesmo caminho”, destaca Marcelo Gil, assessor responsável pela área da diversidade LGBTQIA+ da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais.

Entre as homenageadas do prêmio estão a drag Karen Marketty, que desde os anos 90 atua em Santo André, e também a drag Jana Castro, com intenso trabalho para a realização da Parada LGBTQIA+ de Santo André. Além disso, serão homenageados ainda o secretário de Ambiente e Mudanças Climáticas de Santo André, Edmilson Ferreira dos Santos, coordenadora municipal da Diversidade da cidade de São Paulo, Leo Aquila, o coordenador de políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria estadual de Justiça e Cidadania, Rafael Calumby, além do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos).

O Prêmio Divo e Divas Trans é uma realização da ONG ABCD'S (Ação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual), que atua em ações de cidadania e inclusão para a população LGBTQIA+ em Santo André, com apoio institucional da Prefeitura de Santo André.

Serviço

Prêmio Divo e Divas Trans

Data: 27/6 (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Auditório Heleny Guariba (Saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence)

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro

Entrada gratuita