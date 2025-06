Fluminense empata com africanos e vai às oitavas

Após empate por 0 a 0 diante do Mamelodi Sundowns, o Fluminense está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A equipe brasileira terminou a fase de grupos na segunda posição do F, com cinco pontos. Os sul-africanos, com quatro, se despediram.

A partida foi realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, em ambiente tomado pela tensão, pois as duas equipes tinham chances de classificação. Durante o jogo, no entanto, os sul-africanos pararam nas mãos do goleiro brasileiro Fábio.

O adversário do Fluminense sairia ainda na última quarta-feira (26), após o fechamento desta edição. Inter de Milão (vice europeia), River Plate e o Monterrey, na Chave E, estavam na briga por duas vagas.

De volta ao Grupo F, o alemão Borussia Dortmund venceu o Ulsan HD, por 1 a 0, e ficou em primeiro da chave, com sete pontos. O gol foi marcado por Daniel Svensson, aos 36 minutos da primeiro tempo.

PRÓXIMOS JOGOS

Às 16h, em Orlando, a Juventus pega o Manchester City. Empatados com seis pontos no Grupo G, os clubes definem a liderança. No mesmo horário, Wydad Casablanca e Al Ain (ambos com zero ponto), cumprem tabela em Washington. Às 22h, Real Madrid e Red Bull Salzburg (quatro pontos cada) buscam a vaga e a liderança da Chave H, na Filadélfia, enquanto o Al-Hilal (com dois) pega o já eliminado Pachuca (zero), em Nashville.