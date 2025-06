São Bernardo intensifica patrulhamento contra crimes no Grande Alvarenga

A região do Grande Alvarenga, em São Bernardo, recebe a partir desta semana uma nova etapa da Operação Força Total, que reforça a segurança com patrulhamento ostensivo e ações de combate a furtos, roubos e outros crimes. A iniciativa é fruto da atuação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Militar, com foco em áreas que apresentam maior número de denúncias feitas por moradores.



Com início nesta terça-feira (24), a nova fase da operação mobiliza cerca de 80 agentes de segurança, que também atuam nos bairros Cooperativa, Batistini, Dos Casa, Jardim Laura e Jardim Ipanema. A ação visa ampliar a cobertura de policiamento nas ruas e fortalecer a presença do poder público em regiões com maior circulação de pessoas.



De acordo com o prefeito Marcelo Lima (Podemos), a cooperação entre as forças policiais tem sido fundamental para a redução dos índices de criminalidade. “A presença conjunta da GCM e da PM, aliada ao apoio da população por meio de denúncias, tem nos ajudado a identificar pontos críticos e agir de forma mais eficaz contra as práticas criminosas”, afirmou.



Na semana anterior, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), braço especializado da GCM, e da Força Tática da PM já haviam iniciado operações em áreas do entorno, ampliando o cerco contra crimes patrimoniais e reforçando ações de busca por foragidos da Justiça.



A Operação Força Total integra um pacote de medidas voltadas à segurança pública lançado pela Prefeitura em parceria com as polícias. Desde fevereiro, diversas regiões do município vêm recebendo reforço no patrulhamento com o objetivo de garantir mais tranquilidade à população. Entre as ações permanentes está o programa “Segurança Direto ao Ponto”, que mantém vigilância em horários de pico nos principais corredores de transporte coletivo.



As operações continuarão ocorrendo de forma itinerante, com base em dados do setor de inteligência e no mapeamento de ocorrências.