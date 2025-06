Santo André já tem 220 vagas em abrigos

Com a chegada das baixas temperaturas, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, intensificou a Operação Inverno. “Nossa prioridade é proteger vidas. Com a Operação Inverno ampliamos vagas, reforçamos as equipes e estamos diariamente nas ruas para garantir que ninguém enfrente o frio sem apoio”, afirma o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB).

As vagas na Casa de Passagem foram ampliadas e podem chegar a 220, conforme a demanda. Visando garantir um atendimento integral, os serviços disponíveis no Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) também foram ampliados. O espaço oferece acesso à alimentação, banho e higiene pessoal, troca de roupa, proporcionando dignidade e condições para enfrentar o período de frio intenso.

“O trabalho da Assistência Social é garantir que todas as pessoas em situação de rua tenham acesso a acolhimento digno, com respeito, cuidado e sem imposições. Ampliamos os serviços e seguimos diariamente com nossas equipes de abordagem social nas ruas, reforçando a escuta qualificada e a oferta dos nossos serviços de acolhimento”, afirma a secretária de Assistência Social, Ana Claudia de Fabris.

Os moradores de Santo André podem auxiliar a Prefeitura comunicando sobre a identificação de pessoas em situação de rua que necessitam de acolhimento. É importante informar o endereço de localização.

Os serviços de abordagem podem ser acionados pelos seguintes canais: Defesa Civil, no telefone 199 ou pelo WhatsApp, nos números (11) 93342-4178 ou (11) 93342-4059. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana.