Dia 29 encerra o prazo da Consulta Popular do PPA em Mauá

A Prefeitura de Mauá encerrou na última semana, na Vila Magini, o ciclo de audiências presenciais do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. Agora, a população tem até o próximo domingo (29), às 23h59, para enviar suas sugestões pela internet, por meio da plataforma: participa.maua.sp.gov.br/consultapublica.

O PPA municipal é um instrumento de planejamento estratégico que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para um período de quatro anos.

Ao todo foram sete encontros promovidos em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de ouvir a população, prestar contas das ações da atual gestão e incentivar o diálogo direto com os moradores.

A elaboração do PPA teve início com a fase de diagnóstico, que envolve a análise da situação atual das diversas áreas de políticas públicas da cidade. Esse levantamento está sendo realizado com base em relatórios técnicos elaborados pelas equipes das secretarias municipais e do Serviço de Saneamento de Mauá (Sama), além de dados colhidos em consultas públicas.

Desde o dia 7 de junho, mais de 1.400 contribuições já foram registradas, reforçando o engajamento da comunidade. As propostas coletadas ajudarão a definir as metas e prioridades do município para os próximos quatro anos, além de embasar a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do orçamento municipal.

