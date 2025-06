Mauá abre curso gratuito de eletricista predial

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, oferece mais uma boa oportunidade para quem busca uma profissão ou quer atualizar seus conhecimentos. Por meio do Programa Qualifica Mauá, estão abertas vagas para o curso gratuito de eletricista instalador predial. As aulas estão previstas para acontecerem entre 17 de julho e 24 de setembro, das 13h30 às 17h30. Serão 160 horas abordando questões técnicas e teóricas de reparação, execução de projetos, testes, manutenção e segurança.

As aulas serão ministradas na Casa de Cursos (Av. Pres. Castelo Branco, 401 - Zaíra). As inscrições devem ser feitas pessoalmente no local. Quem preferir também pode efetuar a inscrição na Casa do Trabalhador (rua Jundiaí, 63 - Bairro da Matriz). A idade mínima para cursar o módulo é 18 anos e precisa ter o ensino fundamental completo.

Outros cursos

Neste momento também estão abertas as inscrições para os cursos de Corte e Penteado, Auxiliar de Logística e Porteiro/Controlador de Acesso. Todos são gratuitos e as inscrições devem ser realizadas tanto na Casa de Cursos quanto na Casa do Trabalhador.

O contato da Casa de Cursos para informações é o (11) 92002-2902. Este telefone também é WhatsApp. Também é possível verificar a planilha de cursos disponíveis por meio do link https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/. Todos os alunos que frequentam os cursos do Programa Qualifica Mauá têm direito à passagem gratuita no transporte público municipal.

Cursos com ajuda de custo

Em parceria com a Universidade Federal do ABC (UFABC) e com o Governo Federal, também estão abertas 1.000 vagas para os cursos de Auxiliar de Geoprocessamento, Condutor de Turismo e Auxiliar de Eletricista de Energias Renováveis. Neste caso, os alunos que frequentarem os cursos terão direito a uma ajuda de custo de R$ 200 por mês, além da passagem gratuita. Mauá terá 14 locais de aulas. haverá, inclusive, turmas no período noturno. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 30 por meio do link https://forms.gle/jPrYzyrAb27RTdb77.

