Conferência Municipal debate políticas públicas de saúde em São Bernardo

Discutir a saúde que a população de São Bernardo quer e precisa. Essa é a missão da 14ª Conferência Municipal de Saúde da cidade, que será realizada entre os dias 27, 28 e 29 deste mês, na Faculdade de Direito de São Bernardo. A conferência é um espaço democrático de diálogo entre gestores, trabalhadores, usuários e representantes da sociedade civil, com o objetivo de discutir e deliberar propostas para a formulação de políticas públicas de saúde mais justas e eficazes para o município.

Com o tema “Desafios e Perspectivas: Saúde Pra Frente”, o evento tem como propósito, segundo a Prefeitura, promover o debate sobre as políticas públicas de saúde, fortalecendo a participação social e contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais eficiente e acessível.

“A Conferência de Saúde é um momento muito importante para que a gente possa dialogar, falar sobre os desafios, os problemas, mas também as propostas que podem melhorar o atendimento da população, estratégias de prevenção, ideias que impactam na rotina das equipes e dos pacientes, por isso a gente convida todos os moradores a estarem conosco nesse momento”, afirmou a secretária adjunta de Saúde de São Bernardo, Fernanda Penatti.

Ao longo de junho foram realizadas quatro pré-conferências temáticas, dos trabalhadores da saúde, de entidades sindicais, de portadores de patologias e a pré-conferência municipal de saúde. Agora, durante a conferência, mais de 200 propostas serão discutidas e votadas no local.

“É um processo democrático muito importante, a possibilidade de a população ajudar na construção das políticas públicas de saúde do município”, destacou a secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, Maria Cristina Lopes.

Quem tiver interesse em ser delegado da Conferência e participar da escolha das propostas que vão integrar o PPA (Plano Plurianual) da Saúde pode se inscrever pelo link https://encurtador.com.br/8yQMh. As inscrições podem ser feitas no segmento usuário do SUS (Sistema Único de Saúde) ou trabalhador da saúde, até o dia 25 de junho, ou até o máximo de 120 inscrições.

Confira a programação do evento:

Dia 27 de junho

14h às 18h - Credenciamento

19h - Abertura solene

19h30 - Conferência de abertura

Dia 28 de junho

8h – Café da manhã

8h às 9h – Credenciamento

9h – Leitura do regimento

9h30 às 13h – Trabalho em grupo

9h às 10h – Credenciamento para suplentes e observadores

13h – Pausa para almoço

Dia 29 de junho

8h - Café da manhã

8h30 às 12h30 - Plenária final

12h30 às 13h - Encerramento

Serviço:

XIV Conferência Municipal de Saúde de São Bernardo

Dias 27, 28 e 29 de junho

Faculdade de Direito de São Bernardo

Rua Java, 225, Jardim do Mar

