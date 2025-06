Em congresso nacional de saúde, São Bernardo recebe selo de qualidade de atendimento

A Prefeitura de São Bernardo recebeu, durante o 38º Congresso do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), em Belo Horizonte (MG), realizado entre os dias 15 e 18 de junho, a certificação “Cidade Abraçar - Nível Esmeralda”. A cidade é a primeira do Brasil a ser reconhecida com o nível 1 da certificação, promovida pela empresa Boehringer Ingelheim - no total, 87 cidades foram avaliadas.

O congresso é considerado um dos principais em saúde pública do mundo. A farmacêutica mantém parceria com diversos municípios do País para consultoria de soluções em saúde pública no cuidado do paciente com doenças respiratórias, tendo como propósito desenvolver e melhorar as redes de atendimento e promover o cuidado integral, desde o diagnóstico até a escolha adequada da estratégica terapêutica.

Em São Bernardo, essa consultoria já estava em curso quando foi criado o Selo Cidade Abraçar, uma forma de reconhecer os esforços da administração e o trabalho das equipes no cuidado com os pacientes. Foram avaliados diversos critérios, como treinamento de pelo menos 50% da equipe médica por meio da consultoria, acompanhamento mensal da fila de espirometria, exame que avalia a função pulmonar, medindo a quantidade e a velocidade do ar que entra e sai dos pulmões, entre outros indicadores. A cidade atendeu a todos os pré-requisitos.

A secretária adjunta de Saúde de São Bernardo, Fernanda Penatti, representou a administração municipal na entrega do selo. “O programa Abraçar tem sido muito importante para São Bernardo. Com essa parceria, capacitações, a gente conseguiu organizar dentro da atenção primária para que o médico da estratégia de Saúde da Família tenha condições de atender e diagnosticar um paciente pulmonar obstrutivo crônico, ou identificar alguma condição crônica relacionada às doenças respiratórias”, citou a adjunta. “Agradeço pela oportunidade de estar aqui, São Bernardo é o primeiro município que recebeu o selo Esmeralda e vamos agora em busca do próximo nível da certificação”, concluiu.

NOVAS METAS - O Selo Cidade Abraçar tem outros três níveis, Jade, Safira e Diamante. A gestão municipal agora já mira as próximas metas a serem cumpridas para conquistas todos eles. As medidas incluem treinamento das equipes de Atenção Básica, capacitação dos ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) na busca ativa por pessoas com maior probabilidade de desenvolver doenças respiratórias e implementação de uma linha de cuidado e intersetorialidade com outras áreas da gestão, como a Educação.

PREMIADO - São Bernardo foi premiada também, recentemente, no Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado pelo Cosems/SP. O trabalho “Cigarro Eletrônico: Tendência e Controvérsias”, de autoria do articulador do Núcleo de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde de São Bernardo, José Ailton Alves de Oliveira, ganhou o prêmio David Capistrano e foi uma das 15 experiências reconhecidas por seu caráter transformador e impacto significativo. Foram inscritos 2.141 trabalhos. O trabalho também foi apresentado no Congresso de Belo Horizonte como uma experiência exitosa de educação em saúde.