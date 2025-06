Maresca confia em vaga no Mundial e roda elenco do Chelsea em decisão com o Espérance

Com a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes em jogo, o Chelsea enfrenta o Espérance nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, modificado. O time inglês é o vice-líder do Grupo D com três pontos, mesma pontuação da equipe tunisiana. O Flamengo lidera com seis e já está garantido na próxima fase, enquanto o Los Angeles FC, sem pontos, está eliminado.

O técnico Enzo Maresca confirmou que promoverá mudanças na escalação para a partida decisiva. Segundo ele, o desgaste acumulado da temporada e o calor extremo nos Estados Unidos - com termômetros acima dos 38 graus - levaram à decisão de preservar alguns titulares. "Vamos fazer alguma rotação porque os que jogaram duas vezes estão bastante cansados. Veremos se há chance para quem atuou menos", disse o treinador na entrevista pré-jogo.

A condição física do elenco foi um dos principais temas abordados por Maresca, que optou por uma sessão de treino mais leve na véspera da partida. "É quase impossível treinar normalmente com esse clima. A sessão foi curta, apenas para ajustar o que precisamos para amanhã. Estamos tentando poupar energia para o jogo", explicou.

Além da rotação prevista, o Chelsea lida com desfalques. O lateral-direito Reece James não participou da atividade por estar doente, e o zagueiro Levi Colwill também apresentou sintomas gripais, embora tenha retornado parcialmente aos trabalhos. Já o atacante Nicolas Jackson está suspenso e não poderá enfrentar o Espérance.

Os tunisianos chegam motivados pela vitória por 1 a 0 sobre o Los Angeles FC na última rodada e precisam vencer o Chelsea para garantir a vaga no mata-mata. Para os ingleses, o empate basta por conta dos critérios de desempate. Maresca, porém, evitou qualquer discurso acomodado. "Não é fácil com essas condições, mas vamos dar nosso melhor para chegar à próxima fase da competição", encerrou.