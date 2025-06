Cine Carlos Gomes, em Santo André, recebe evento musical nesta terça-feira (24)

A área externa do Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes, em Santo André, recebe nesta terça-feira (28) a segunda edição do Instante ABC. Criado para valorizar as expressões artísticas locais e regionais por meio de apresentações musicais de um artista e de uma banda (com músicas autorais) por edição, o evento começa às 18h e tem entrada gratuita.

As atrações desta edição serão o ator, cantor e multi-instrumentista Niel Pimenta e a banda instrumental Life Aquatic.

Idealizado para acontecer toda última terça-feira do mês, o Instante ABC pretende ser um ponto de encontro para artistas emergentes e o público, oferecendo um ambiente onde a música e outras manifestações culturais podem se expressar livremente. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura.

Niel Pimenta mistura diversas vertentes de música preta como afrobeat, hip hop, samba, neosoul e ragga (gênero eletrônico dentro do reggae). Traz consigo ao palco a performance dos corpos dissidentes refletindo sobre passado, presente e futuro da diáspora africana, com letras sobre o cotidiano das quebradas de São Paulo.

Já a banda Life Aquatic, formada em 2015 “adentro da neblina de” Santo André, tem a pretensão de criar uma estética sonora própria, com influências de soul, jazz, indie e trip-hop. O grupo é formado por Caio Felliputti (bateria), Fernando Lopes (baixo), Marco Antonio Esteves (teclas), Vitor Zanirato (guitarra) e Rodrigo Coelho (trompete).

Além das apresentações musicais, o Instante ABC também terá o espaço aberto e dedicado a outras formas de arte, como poesia e performances interativas. Essas intervenções serão realizadas por artistas locais e emergentes, ampliando as possibilidades de expressão e interação com o público.

Serviço

Instante ABC – com shows de Niel Pimenta e banda Life Aquatic

Data: 28/6 (terça-feira)

Horário: das 18h às 20h

Local: Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes (área externa)

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110, Centro – Santo André

Evento gratuito