Cover dos Mamonas Assassinas faz show gratuito em shopping de Santo André

No sábado (28), o Atrium Shopping recebe show cover dos Mamonas Assassinas, Cólica Renal. Com entrada gratuita, a partir das 19h, a banda vai recordar os maiores sucessos do grupo icônico e mais irreverente da música brasileira e animar a noite. O evento acontece no piso 2 do shopping.

O grupo brasileiro, formado em 1995 por cinco amigos, teve uma carreira meteórica, interrompida tragicamente por um acidente aéreo em 1996. Em homenagem ao grupo, os músicos do ABC Paulista prometem uma noite cheia de energia, nostalgia e momentos de comédia, marca registrada dos Mamonas. Além do repertório com os hits Pelados em Santos e Vira-Vira, eles também cantarão músicas do Balão Mágico, Xuxa e Trem da Alegria.

O Atrium Festival é uma iniciativa criada para levar atrações musicais gratuitas e de qualidade a diversas gerações. Com um ambiente confortável para assistir ao show, o público ainda tem a oportunidade de conferir outras atrações ao longo do ano, que ocorrem no último sábado de cada mês.

“Trazer o cover dos Mamonas Assassinas não é somente homenagear o grupo, é manter vivo o seu legado na música brasileira, proporcionando um momento de descanso aos nossos clientes, repleto de alegria, irreverência e comédia”, afirma o coordenador de marketing do Atrium Shopping, Luciano Abilio.

Serviço

Banda Cólica Renal - Mamonas Assassinas Cover

Data: 28 de junho (sábado), piso 2.

Horário: a partir das 19h

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP

Entrada gratuita