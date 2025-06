Há desafios relevantes para a economia, afirma diretora do Fed

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Adriana Kugler apenas citou que há desafios relevantes para a economia após participar de evento Fed Listens com vários membros de empresas de ponta nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 23. A dirigente não comentou sobre a 'política monetária do Fed em um momento em que outros membros do BC têm endossado que pode haver espaço para flexibilização monetária em julho.

Nesta segunda-feira, a vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, sinalizou abertura para um corte de juros já na próxima reunião do banco central, que acontece no fim de julho, caso a inflação continue contida.

Os comentários foram na mesma linha das declarações do diretor do Fed Christopher Waller, que defendeu na sexta-feira que a autoridade monetária deve considerar um corte de juros na próxima reunião.