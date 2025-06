De São Caetano, Calderano brilha e celebra título internacional no dia do aniversário

O brasileiro Hugo Calderano, de São Caetano, voltou a escrever seu nome no lugar mais alto do pódio do tênis de mesa internacional. Neste domingo (22), ele conquistou o título do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia, ao superar o francês Felix Lebrun por 4 sets a 2, em uma final equilibrada, com parciais de 12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/9 e 11/6.

A vitória teve sabor especial para o brasileiro. Além de garantir o bicampeonato do torneio — repetindo o feito de 2024, quando também venceu Lebrun —, a conquista veio em seu aniversário de 29 anos, celebrado neste domingo. A partida também reacendeu a rivalidade entre os dois atletas, que se enfrentaram na disputa pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, com triunfo do francês na ocasião.

O título confirma a ótima fase vivida por Calderano em 2025. Ele foi campeão da Copa do Mundo em abril e ficou com a prata no Campeonato Mundial em maio. Na campanha em Ljubljana, eliminou o francês Alexis Lebrun na semifinal, após bater Flavien Coton na estreia, o taiwanês Kao Cheng-Jui e o croata Tomislav Pucar nas fases seguintes.

Além do ouro no individual, o tênis de mesa brasileiro também teve destaque nas duplas mistas. Hugo Calderano e Bruna Takahashi, também de São Caetano, ficaram com a medalha de prata após serem superados pelos sul-coreanos Jonghoon Lim e Yibin Shin por 3 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/7 e 11/7.