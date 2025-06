Aniversariante de São Caetano, Hugo Calderano é vice nas duplas mistas

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi ficaram com o vice-campeonato nas duplas mistas do WTT Star Contender, disputado na Eslovênia na manhã deste sábado (22).

A dupla foi superada pelos sul-coreanos Jonghoon Lim e Yibin Shin por 3 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/7 e 11/7. Eles encerraram a competição com a medalha de prata.

Natural de São Caetano do Sul, Hugo Calderano completa 29 anos neste domingo.