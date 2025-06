Robson Miguel faz apresentação única em São Paulo antes de turnê internacional

O violonista Robson Miguel se apresenta neste sábado (21), às 20h, no Teatro Liberdade, na Capital. O show A Alma do Violão marca a despedida do artista, que possui um castelo em Ribeirão Pires, antes de uma nova turnê internacional, com passagens pelos Estados Unidos, Suíça, Espanha, Itália, França e Japão.

Com carreira consolidada e presença digital expressiva — são mais de 200 milhões de visualizações em redes sociais e YouTube —, Robson Miguel é reconhecido mundialmente por sua técnica no violão. Em 2018, foi apontado como 1º Violonista do Ranking Mundial pelo Círculo Violonístico de Madrid, com confirmação da ONU (Organização das Nações Unidas). O artista já participou de diversos programas de TV nacionais e internacionais, como Fantástico, Jô Soares e Danilo Gentili.

Sobre o novo ciclo de apresentações, Robson afirma: “Despedindo-se novamente do Brasil para uma tour internacional. Uma volta ao mundo. Primeiro para a terra do Tio Sam, do jazz e do blues. Depois Itália, Espanha, França e Suiça, terminando com o Japão”. E completa: “Antes, eu espero você neste dia 21 de junho, às 20h, no Teatro Liberdade”.

O espetáculo tem duração prevista de 1h45, com classificação livre. A casa abre uma hora antes do início. O Teatro Liberdade fica na Rua São Joaquim, 129 – Liberdade, São Paulo.

Serviço – Robson Miguel - O Mestre do Violão em A Alma do Violão

Data: 21/06/25

Horários: Sábado às 20h00

Duração: 1h45

Classificação: Livre

End: Rua São Joaquim nº129 - Liberdade – São Paulo

Local: Teatro Liberdade

Abertura da casa: 1h antes do início do evento