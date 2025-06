Criptomoedas: bitcoin reverte ganhos e cai à tarde, com deterioração dos mercados

O bitcoin teve dificuldades para firmar os ganhos da manhã desta sexta, 20, e operavam em baixa à tarde, em sintonia com a deterioração do ambiente de risco nos mercados tradicionais. O conflito entre Irã e Iraque e as incertezas tarifárias seguem impedindo uma recuperação firme dos ativos.

Pouco depois das 16h10 (de Brasília), o bitcoin caía 0,98%, a US$ 103.313,81, e o ethereum recuava 4,19%, a US$ 2.409,72, de acordo com cotações da Binance.

Investidores amanheceram hoje sob um clima mais ameno nos negócios, após a notícia de que os Estados Unidos fixaram prazo de duas semanas para decidir sobre eventual envolvimento direto na guerra no Oriente Médio.

No entanto, a retomada em Wall Street se reverteu já no final da manhã, à medida que Israel e Irã seguiam trocando ataques mútuos. Também contribuiu para a piora uma reportagem do Wall Street Journal informando que os EUA estariam prontos para revogar isenções que multinacionais usam para acessar tecnologia chinesa.

Para o estrategista Christopher Tahir, da Exness, as perspectivas de criptomoedas dependerão da evolução do cenário bélico. "Os investidores podem permanecer cautelosos em meio a preocupações geopolíticas e considerações de política monetária", afirmam.

*Com informações da Dow Jones Newswires