Programa Rua Nova avança 1,5 km com obras no Jardim Santo André

Os moradores do Jardim Santo André estão sendo beneficiados com obras do programa Rua Nova, que realiza a recuperação e modernização asfáltica na cidade. Trata-se do bairro mais populoso de Santo André, com 36.346 habitantes, que recebe 1,5 km de pavimentação e ainda está sendo contemplado com obras de drenagem nas guias e sarjetas.

Duas das principais vias do Jardim Santo André, com acesso a escolas, unidades de saúde e praça, a Rua Tom Jobim e a Avenida Luiz Gonzaga estão recebendo intervenções do Rua Nova, para alegria dos moradores e comerciantes.

“A gente está chegando com asfalto novo no Jardim Santo André, proporcionando grande revitalização aqui”, enalteceu o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), que explicou o processo de fresagem pela qual as ruas passam antes de receberem o asfalto. “É quando remove a capa do asfalto, dando mais aderência, preservando guias, sarjetas e o sistema de drenagem, permitindo que a gente coloque uma camada nova de asfalto e possa entregar à população um pavimento mais duradouro”, esclareceu o chefe do Executivo andreense.

O Rua Nova, programa permanente de recuperação e modernização asfáltica, já contemplou várias regiões da cidade desde janeiro de 2025, como Vila Guiomar, bairros Campestre, Casa Branca, Condomínio Maracanã, entre outros, e seguirá avançando. Desde 2017, já foram mais de 420 quilômetros no total de ruas modernizadas com asfalto novo.

“Vamos chegar a todos os bairros da cidade. O Rua Nova não para. Até o fim do ano ainda teremos muitas surpresas”, emendou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira. “Vamos cumprir nosso plano de governo: 200 quilômetros de asfalto novo até o fim de 2028”, finalizou o prefeito Gilvan.