Partilha e política

A celebração de Corpus Christi no Grande ABC, marcada por belos rituais e expressiva mobilização popular, trouxe também um alerta que não pode ser ignorado pelas lideranças políticas da região. Em meio às doações de alimentos e roupas, dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, lembrou que, embora a solidariedade popular seja necessária, ela não basta. A persistência da pobreza e da desigualdade exige mais do que boa vontade; demanda decisões estruturais. Ao afirmar que “falta vontade política”, o líder católico expôs uma verdade muitas vezes escamoteada no discurso público: a desigualdade não decorre de falta de recursos, mas da escolha de como eles são distribuídos.

A presença de representantes do poder público na missa presidida por Dom Pedro, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, reforça a oportunidade do recado. A participação em atos religiosos não pode ser apenas simbólica ou protocolar. É preciso que os agentes políticos ouçam as mensagens e as convertam em ação concreta. Políticas públicas voltadas à equidade, revisão de prioridades orçamentárias, combate a privilégios e estímulo à participação popular são instrumentos possíveis. Continuar a depender da caridade para suprir necessidades básicas da população revela omissão institucional. O papel do Estado não é amparar de forma pontual, mas garantir direitos de forma contínua.

Dom Pedro Carlos Cipollini foi enfático ao criticar o modelo econômico que reduz todas as relações humanas à lógica do mercado. Para ele, o exemplo de Jesus Cristo, o fundador da Igreja Católica, aponta para outro caminho: o da partilha. E a partilha, no plano coletivo, se faz por meio da política – não a política partidária menor, mas aquela que visa ao bem comum. Cabe aos políticos do Grande ABC refletirem sobre o alcance dessa crítica. A região tem história de luta social e de organização comunitária, e não pode se contentar com paliativos. O momento exige mais que discursos: impõe responsabilidade diante da fome, da exclusão e da injustiça que ainda marcam o cotidiano de milhares de cidadãos.

