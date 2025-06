AA São Caetano joga Superliga B e dá sequência ao trabalho na base

A AA São Caetano, tradicional no esporte olímpico brasileiro, disputará a Superliga Feminina B e o Campeonato Paulista na temporada 2025-2026 e manterá o projeto que desenvolve a base do vôlei nacional, com equipes sub-19, sub-17 e sub-15 competindo os campeonatos da Federação Paulista – o Estadual já está em andamento. O treinador é Ricardo Amendola, campeão invicto da Superliga B 2023.

“A Superliga B é o objetivo principal do projeto, com a meta de obter uma vaga na Superliga A”, ressalta Amendola. “A meta é assegurar que todos os setores trabalhem de forma coesa, criando uma homogeneidade na comunicação e no desenvolvimento dos atletas, desde as categorias de base até o time adulto”, completou o treinador.

LIGA DAS NAÇÕES

A Seleção Brasileira feminina, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães encara o Canadá, às 13h30 desta sexta-feira (20), em Istambul, na Turquia.