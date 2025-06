Santo André enfrenta lanterna do Grupo 4 no Vale pela Copa Paulista

O empate (0 a 0) no Bruno Daniel na estreia contra a Portuguesa Santista, no último sábado, não estava nos planos, mas o Santo André tem nesta sexta-feira (20) a chance de avançar na classificação do Grupo 4 da Copa Paulista. A equipe do técnico José Oliveira entrará em campo diante do lanterna Taubaté, às 19h30, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, no Vale do Paraíba. Os donos da casa vêm de revés, por 2 a 0, para o São José e ocupam a sexta e última colocação, com zero ponto.

O Ramalhão espera tirar melhor proveito nas finalizações. Na estreia, o time despediçou ao menos quatro grandes oportunidades para balançar a rede no palco andreense. Duas delas ocorreram ainda no primeiro tempo com Kaká, após cruzamento de Nicolas Nascimento, e João Guilherme, que chutou perto do travessão.

Já na etapa final, aos 15 minutos, Nicolas Nascimento bateu para fora e já aos 42 minutos Robinho aproveitou uma falha na saída da defesa da Santista e finalizou para a intervenção do goleiro Léo Steffen.

O técnico do Santo André não revelou os titulares, mas o time não deve apresentar muitas alterações em relação ao da estreia.