Estética e bem-estar: cinco dicas de planejamento para empreender

Investir não é tarefa fácil, exige coragem, jogo de cintura e muita energia. Mas quando o assunto é saúde, beleza e bem-estar, o esforço tem valido a pena. Esse mercado, que mistura propósito com potencial de lucro, segue em alta: só no primeiro trimestre de 2025, o segmento teve um salto de 14,9% no faturamento em relação ao ano anterior, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising). O número colocou o nicho entre os mais promissores do franchising brasileiro, atrás apenas dos negócios de Alimentação.

A crescente valorização do autocuidado, da longevidade e da busca por mais qualidade de vida abriu espaço para modelos de empresa que vão além da estética tradicional e que unem bem-estar físico, saúde mental e inovação tecnológica.

Segundo a ginecologista e empresária Mirelle José Ruivo, CEO da rede Mulherez, que atua com procedimentos ginecológicos e rejuvenescimento íntimo, o êxito nesse segmento passa por planejamento e entendimento. Ela separou cinco dicas indispensáveis para quem quer aplicar com segurança no ramo da beleza:

1. Defina seu nicho e compreenda a real demanda

“Não basta ter vontade, é preciso saber a quem você quer atender e com qual proposta. Hoje, os consumidores buscam soluções completas, que unam bem-estar, autoestima e funcionalidade. Por isso, entender a dor do seu público-alvo é o primeiro passo para montar um negócio relevante”, relata a empresária. Além disso, segundo a especialista, é fundamental analisar a concorrência local para identificar lacunas e oportunidades, garantindo que seu serviço se destaque no mercado.

2. Invista em capacitação constante

“Essa área precisa de atualização técnica, ética e responsabilidade permanentemente. Mesmo que você seja apenas aplicador, é importante compreender minimamente os serviços prestados. Isso ajuda a tomar decisões melhores e a manter a credibilidade da atuação”, afirma. Investir em cursos, workshops e participar de eventos do setor também contribui para ampliar a rede de contatos e acompanhar as tendências, o que pode ser decisivo para a inovação do negócio.

3. Escolha um modelo de empresa com suporte real

“Para quem começa agora, optar por uma rede com processos bem definidos e suporte ao franqueado pode fazer muita diferença. Na Mulherez, por exemplo, é realizado treinamento contínuo e protocolos padronizados que ajudam o empreendedor a ter segurança no funcionamento”, comenta.

4. Priorize a experiência de acolhimento

“Hoje, o diferencial está no cuidado com o cliente. As pessoas querem ser ouvidas, respeitadas e acompanhadas de perto. Criar um ambiente seguro e acolhedor é tão importante quanto a técnica utilizada. Ter cuidado no pós-venda, no atendimento inicial, criar conexão e relacionamento faz toda a diferença”, destaca Mirelle.

5. Tenha visão de futuro

“Todo projeto precisa de tempo para amadurecer. A fidelização vem com o tempo, com a confiança construída e com os frutos entregues. Planeje-se financeiramente e mantenha a constância, esse é um grande passo para o sucesso”, conclui.