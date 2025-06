Procurado da Justiça é preso em Santo André

Na tarde de terça-feira (17), durante patrulhamento tático no bairro Jardim Santo André, no município andreense, policiais militares do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram abordagem a um indivíduo em atitude suspeita.

Segundo a PM (Polícia Militar), durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Contudo, após consulta criminal via Copom (Policia Militar do Estado de São Paulo), foi confirmado que o abordado era procurado pela Justiça.

O homem foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu à disposição da autoridade judiciária.

