São Caetano perde em estreia na Copa Paulista diante do Oeste

A expectativa da torcida por uma melhor campanha do São Caetano na Copa Paulista, após o frustrada permanência na Série A-4 do Estadual, se transformou em decepção na noite da última segunda-feira (16), na estreia. A equipe do treinador Tuca Guimarães foi até Osasco e acabou derrotada pelo Oeste, por 1 a 0, no Estádio José Liberatti.

O confronto foi válido pelo Grupo 4, no qual o Azulão ocupa a quinta e penúltima colocação, sem ponto. Já os donos da casa assumiram a segunda posição, com três.

O gol do Oeste foi marcado por Lucas Alvim, a três minutos do segundo tempo.

Agora, o São Caetano vai iniciar a preparação para encarar o líder São José – também com três pontos –, às 15 de sábado, no Estádio Anacleto Campanella. Já o Oeste terá pela frente na segunda rodada a Portuguesa Santista, às 10h de domingo, no Ulrico Mursa, em Santos.

JOGO

O Oeste teve a chance de abrir o placar ainda nos primeiros minutos da etapa inicial, após a marcação de penalidade. Araújo cobrou com precisão no canto, mas parou nas mãos do goleiro Douglas Baldini.

Já no segundo tempo, logo aos três minutos, Lucas Alvim ganhou disputa com o marcador, avançou com liberdade, invadiu a área e finalizou com categoria no canto, para garantir a vitória dos donos da casa.