Globo, aos poucos, volta a remontar seu ‘banco de elenco’

A atual direção da Globo, discretamente, sem apontar dedo ou escancarar detalhes, tem se empenhado em restaurar muito daquilo que funcionou positivamente durante tanto tempo, mas que foi abandonado ou drasticamente modificado nos últimos tempos.

Por exemplo, todo o setor de produção, em diferentes sentidos, sofreu sérios prejuízos ao se ver frente a necessidade de muitas dispensas e extinção de vários postos de trabalho.

E que só por estar apoiada em bases bem sólidas, a liderança alcançada entre todas as TVs não foi atingida.

É aquele tal negócio: mesmo em se tratando de erros, os da Globo são sempre menores ou melhor contornados que os das concorrentes.

Há, diante disso e por decisão da atual direção, o desejo de reinstalar vários pilares que sempre foram seus principais fatores de crescimento, em áreas como a dramaturgia, entretenimento, jornalismo e esporte. E por aí o desejo de sempre contar com os melhores, nos mais diferentes setores.

Por exemplo, a volta do antigo ‘banco de elenco’ na dramaturgia, ainda sem receber um novo nome ou forma definida, aos poucos já começa a acontecer.

TV tudo

Há uma expectativa natural no mercado em torno das medidas que virão a ser tomadas e não apenas na TV Gazeta, mas em toda a Fundação Cásper Libero, após a saída do superintendente Sérgio Felipe dos Santos, e de outros diretores. Uma demora que, de certa forma, é até inexplicável.

Pipocando

Nada, em termos oficiais, até agora se fala sobre o futuro da TV Gazeta, se simplesmente seguirá como está ou se há o desejo de fortalecer sua direção. Por enquanto, só especulações em torno de nomes, como José Roberto Maluf e Zico Goes, entre as novidades.

Dupla da Vez

Rafa Brites e Felipe Andreoli são os convidados do nosso programa, nesta terça-feira (17), 19h, na LeoDias TV. Papo amplo, total e irrestrito sobre todas as atividades do casal, visto como a versão 2025 de Sonia Ribeiro e Blota Jr. na Record.

Interessados

Dos dez estúdios do CDT da Anhanguera, o SBT está disponibilizando três deles para locações e coprodução. E por aí, já existem alguns negócios bem encaminhados.





Sim ou não?

Embora muitos possam estranhar, data hoje, não existe decisão nenhuma no SBT sobre o anunciado Aqui Agora. Se ainda irá mesmo ao ar ou não. Apresentador escolhido, pilotos gravados e até agora nada.

Chamada

Na última segunda-feira (16), usando suas redes sociais, Boninho fez as primeiras chamadas para o The Voice, anunciando para breve o início das inscrições e já solicitando os vídeos de apresentação. Dúvida: ainda não é anunciado se o programa será feito fora ou nos estúdios do SBT.

Vida de Jó

Após Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, o diretor Alexandre Avancini agora concentra as gravações da série A Vida de Jó, produção da Record, no Rio de Janeiro. O elenco é liderado por Guilherme Berenguer, Juliana Didone, Marcelo Filho, Camila Rodrigues, Mauricio Ribeiro, Renato Rabelo, entre outros.

Totó

Regina Volpato declarou que em apenas seis meses, nas suas redes sociais, faturou mais que o ano inteiro no SBT. Não sei se corajosa, sincera demais ou os dois.

Mais espaço

Fernanda Botelho ganha mais espaço em Vale Tudo, a partir de agora, quando sua Marina, cozinheira da família Roitman, deixa de ser apenas uma funcionária observadora da mansão para se tornar aliada de Maria de Fátima (Bella Campos). Entre as novas atribuições, ficar responsável por transmitir informações privilegiadas sobre Afonso (Humberto Carrão) e o cotidiano da casa para a vilã.