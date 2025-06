Terminal Central de Mauá terá novos acessos para público prioritário

A Prefeitura de Mauá deu início na última sexta-feira (13) às obras de ampliação dos acessos prioritários no Terminal Central de ônibus. O objetivo é facilitar a circulação de idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.



A intervenção prevê a instalação de três novas catracas adaptadas, além da revitalização de um dos acessos já existentes. A proposta é garantir maior segurança e conforto aos passageiros que dependem do transporte público diariamente.



A administração municipal informou que os trabalhos podem gerar impactos pontuais na circulação, mas reforça que a medida atende a uma demanda antiga dos usuários do terminal.



O espaço é um dos principais pontos de embarque e desembarque da cidade e concentra grande fluxo de passageiros, especialmente em horários de pico. Não foi divulgado prazo para a conclusão das obras.