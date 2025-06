GCM de São Caetano prende trio por furto e recupera materiais

Três homens foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, na madrugada do último sábado (14), após ação no Bairro Prosperidade que resultou na recuperação de materiais de construção furtados e na apreensão de um veículo usado para o crime. A ocorrência foi registrada pela equipe ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), com o apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).



Segundo a Prefeitura, os suspeitos estavam em um Ford Courier já identificado em outro furto ocorrido no dia anterior, envolvendo uma máquina de assar frangos na Rua São José, também no Bairro Prosperidade. O alerta foi emitido pelo CGE, que flagrou o veículo em circulação por meio das câmeras de monitoramento.



Durante patrulhamento na região, os agentes da GCM localizaram o automóvel. Ao receberem ordem de parada, os ocupantes tentaram fugir, mas colidiram com um Ford Fiesta estacionado e abandonaram o carro. A fuga a pé também não teve sucesso: os três foram capturados pelas equipes da ROMU com o auxílio de outras viaturas e do sistema de videomonitoramento.



Na caçamba e no interior do veículo foram encontrados diversos materiais de construção furtados, ferramentas e um cadeado arrombado. Os objetos foram reconhecidos pelo proprietário de uma obra nas proximidades, que acompanhou parte da ação.



Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Sede e permaneceram detidos por furto qualificado e associação criminosa. O veículo utilizado na ação foi apreendido para perícia. Dois dos homens presos já tinham passagens anteriores pela polícia.



A GCM destacou que o trabalho integrado com o CGE tem contribuído para a resposta rápida a ocorrências e para a identificação de reincidência em crimes na cidade.