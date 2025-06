Boca Juniors x Benfica: veja possíveis times e transmissão da partida

Boca Juniors e Benfica finalizam a primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16). Ambos os clubes ainda não entraram em campo pela competição. A bola rola a partir de 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida será transmitida por canais como SporTV, Cazé TV e DAZN.



As equipes estão na mesma chave de Bayern de Munique e Auckland, que se enfrentaram no último domingo, em jogo que marcou o maior placar da história em torneios mundiais: 10 a 0 para os alemães.



O Boca Junior chega ao Mundial vivendo uma temporada conturbada. Eliminado nas quartas de final do Apertura e também caiu na Pré-Libertadores, o clube não terá mais calendário continental em 2025. A fase ruim culminou na demissão do técnico Fernando Gago, que deu lugar a Miguel Ángel Russo, técnico que fará a estreia exatamente no confronto diante do Benfica.



Pelo lado português, o momento também não é bom. Comandado por Bruno Lage, ex-Botafogo, o Benfica caiu para o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões, foi vice-campeão no Campeonato Português e também na Taça de Portugal, ambos os troféus acabaram com o Sporting, rival local.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 16 de junho, às 19h (de Brasília)



- Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos



- Onde assistir: SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula (Blondel), Nicolás Figal, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Alarcón (Ander Herrera), Milton Delgado e Alan Velasco (Braida); Palacios e Merentiel.

Técnico: Miguel Ángel Russo



Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Florentino Luis, Aursnes e Kökçü; Di María, Aktürkoglu e Pavlidis.

Técnico: Bruno Lage