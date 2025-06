Petróleo cai mais de 3%, após relato de que Irã pode reduzir hostilidade com Israel

Os contratos futuros de petróleo aceleraram queda na manhã desta segunda-feira, 16, após reportagem do The Wall Street Journal revelar que o Irã teria sinalizado disposição em reduzir as hostilidades com Israel e potencialmente retomar negociações nucleares com os EUA.

Às 11h09 (de Brasília), o barril do WTI para julho cedia 3,44%, a US$ 70,47, e o do Brent para agosto perdia 3,44%, a US$ 71,69.