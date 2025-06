EUA: cidadãos americanos no Iraque devem evitar locais com estrangeiros e aglomerações

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, publicou um aviso para que os cidadãos americanos que vivem na região evitem locais frequentados por estrangeiros e aglomerações.

"A embaixada dos EUA em Bagdá está ciente sobre o potencial aumento de violência ou ataques inspirados por organizações terroristas estrangeiras contra empresas e locais frequentados por cidadãos dos EUA", escreveu a instituição, em nota neste domingo, 15.

A embaixada também afirmou que continuará avaliando a situação e fornecerá mais informações conforme necessário. Por ora, o Departamento de Estado dos EUA mantém um alerta de nível 4 em relação a viagens - correspondente a "não viajar" - para o Iraque. "Cidadãos dos EUA não devem viajar para o Iraque por qualquer motivo", complementou.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.