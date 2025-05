Alianza Lima x São Paulo: veja onde assistir, horário e possíveis times

Em boa fase na temporada, o São Paulo tenta manter o embalo nesta terça-feira (6), e visita o Alianza Lima-PER, pela quarta rodada da Libertadores. A partida será disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, e a bola rola a partir de 19h.

Além da invencibilidade no Brasileirão, o Tricolor também chega sem derrotas no torneio continental (são duas vitórias e um empate). O time chega para o confronto como líder do Grupo D, somando sete pontos, e pode encaminhar a classificação ao mata-mata da competição em caso de vitória contra os peruanos.

O Alianza Lima, por sua vez, é terceiro colocado da chave, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota). No Campeonato Peruano, foi batido na última rodada pelo Cienciano, por 1 a 0, e ocupa a quinta posição.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 6 de maio, às 19h (de Brasília)

- Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Alianza Lima: Viscarra; Noriega, Amasifuén, Arias e Huamán, Lagos; Jesús Castillo e Lavandeira; Eryc Castillo, Quevedo e Barcos.

Técnico: Néstor Gorosito

São Paulo: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Matheus Alves; Lucas Ferreira (Lucas Moura), André Silva e Ferreira.

Técnico: Luis Zubeldía