Ouvidorias da região somam 11,6 mil avisos em três meses

Ouvidorias públicas das sete cidades do Grande ABC somaram, no primeiro trimestre deste ano, 11.688 manifestações de munícipes, contendo reclamações, orientações e, em menor parcela, elogios à administração pública. Na região, São Caetano e Santo André foram os municípios com os maiores números de mensagens registradas no período, com 86,55% das ocorrências do total regional.

Vale esclarecer que as discrepâncias numéricas entre uma cidade e outra não refletem, necessariamente, sobre qual presta o melhor serviço à população. Afinal, isso pode depender também do acesso do cidadão à ouvidoria e o quanto esse canal é divulgado no município para conhecimento geral.

Pelo Grande ABC, São Caetano é a cidade que registrou o maior número de manifestações entre janeiro e março deste ano: 5.140. Segundo o governo do prefeito Tite Campanella (PL), a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude foi a mais procurada, seguido de serviços do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) – divisão técnica e resíduos sólidos –, e a Pasta de Serviços Urbanos. A Ouvidoria finalizou 3.466 pedidos, tem em andamento 1.674 atendimentos, enquanto contabilizou 1.596 reclamações e 47 elogios.

Em segundo lugar na região aparece Santo André, que conta com uma Ouvidoria conhecida na cidade. Ao todo, a gestão do prefeito Gilvan Júnior (PSDB) informou que recebeu 4.976 ocorrências, sendo que concluiu 4.558. Desse montante, são classificadas como reclamações 2.540, ao mesmo tempo que houve 16 elogios.

Entre os serviços mais citados na Ouvidoria andreense, estão o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), seguido da área da saúde, por meio de reclamações sobre a demora nos atendimentos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), problemas com agendamento de consultas e exames, e falta de medicamentos. Podas de árvores, iluminação pública, buracos e recapeamento de vias, roçagem em praças e calçadas também foram os temas mais lembrados pela população.

Maior cidade do Grande ABC, São Bernardo contabilizou 625 manifestações na Ouvidoria Municipal, solucionando 357 casos. A administração Marcelo Lima (Podemos) recebeu 406 reclamações e 16 elogios. Entre os serviços mais questionados nas solicitações estão poda de árvore, mobilidade, análise de processos na Secretaria da Fazenda, agendamento e atendimento na saúde, e transporte escolar.

Pela vizinha Diadema, o governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB) enumerou 116 ocorrências por meio de sua ouvidoria, sendo que 78 foram concluída, enquanto 28 ainda com acompanhamento. O Paço não informou o número de reclamações, mas confirmou que não houve registro de elogio. A população diademense que recorreu ao canal se manifestou, principalmente, sobre saúde, finanças, conduta de agentes públicos e trânsito.

Em Mauá, sob gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), a Ouvidoria recebeu entre as maiores manifestações sobre o serviço de cata-bagulho, capinação e limpeza, fiscalização de terreno baldio, comércio irregular e imóvel abandonado. Ao todo, foram 163 ocorrências no trimestre, com 78 concluídas, enquanto 41 foram reclamações e apenas dois elogios.

A Ouvidoria de Ribeirão Pires, sob gerência do prefeito Guto Volpi (PL), recebeu 570 manifestações, todas solucionadas, de acordo com o Paço. Desse total, 176 mensagens se encaixam como reclamação e 30 foram elogios. Os serviços mais marcados foram manutenção de vias públicas, limpeza, capinação, coleta de lixo, IPTU e transporte público.

Menor município, Rio Grande da Serra, do prefeito Akira Auriani (PSB), citou 98 ocorrências na ouvidoria local, sendo 84 concluídas, 14 em andamento, 62 reclamações e nenhum elogio. Iluminação pública, manutenção e limpeza de vias públicas, atendimento na saúde e construção irregular foram as maiores queixas.