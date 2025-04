O primeiro bairro inteligente do Grande ABC está ativo. A Vila Camilópolis foi o local escolhido para iniciar o projeto-piloto andreense que deverá ser replicado em outros pontos para tornar a cidade totalmente interligada no sistema de Internet das Coisas, que possibilita objetos físicos se conectarem à rede, troquem informações e ofereçam dados para a melhor gestão pública.

Camilópolis conta agora com sensores multifuncionais que devem diminuir o tempo de resposta da Prefeitura, além de melhorar a comunicação com a população. Entre os itens estão câmeras de monitoramento; semáforos inteligentes (controlados para melhorar o tráfego); sensor em bueiros (para identificar o volume dos resíduos); sensores de ruído (que pode auxiliar no deslocamento de equipes de fiscalização para combater a poluição sonora); conexão com o sistema de iluminação pública (em caso de interrupção, a energia pode ser acionada virtualmente) e medidor de clima (qualidade do ar, temperatura e fluviômetro), que será utilizado para enviar comunicados aos moradores e equipes quando necessário.

Todo o sistema está conectado ao COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André. O distrito ainda vai contar com wi-fi gratuito em pontos estratégicos.

O evento de lançamento do programa foi realizado neste sábado (26), na Praça São Camilo, e contou com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB) e outras autoridades municipais.

“Esses sensores já estão instalados em partes das cidades, mas esse bairro já abarca todos os conceitos. Queremos ampliar o projeto para chegar em Santo André uma cidade 100% inteligente”, disse Gilvan.

Acesso ao público

Os moradores terão acesso aos dados por meio de um site, o qual será divulgado em breve à população por meio de flyers e placas com um QR Code direcionando ao endereço eletrônico. Neste portal, outras informações estarão disponíveis