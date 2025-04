Grande ABC terá sábado de sol com nuvens e chuva rápida

O sábado (26) será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira nas cidades do Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. À noite, o céu fica encoberto, mas o tempo deve se manter firme na região.



Em Santo André, o clima será semelhante ao de sexta-feira (25), com mínima de 16°C e máxima de 24°C. A previsão para São Bernardo indica temperaturas um pouco mais altas em comparação ao dia anterior, variando entre 16°C e 24°C.



São Caetano também terá tempo parecido com o de ontem, com termômetros marcando entre 17°C e 25°C. Já em Diadema, a previsão é de mínima de 16°C e máxima de 24°C, com condições similares às registradas na sexta.



Em Mauá, a tendência é de um sábado mais quente, com mínima de 16°C e máxima de 24°C. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão temperaturas variando entre 16°C e 25°C, e o tempo seguirá o padrão de sol, nuvens e pancadas rápidas.



O Climatempo reforça que, apesar da possibilidade de chuva ao longo do dia, o risco de temporais é baixo.