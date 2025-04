Mais de 30 mil utilizam o Cittamobi em Santo André

Cerca de 30 mil pessoas em Santo André utilizam o Cittamobi, aplicativo que oferece informações em tempo real sobre os ônibus. Os usuários do município contam agora com uma nova versão: a sem anúncios, ou seja, podem utilizar a plataforma sem interrupções. A atualização foi patrocinada pela Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André) e custou R$ 240 mil.

A iniciativa é uma das medidas do Promobi, novo plano de mobilidade urbana de Santo André, que contempla diversas ações, como renovação da frota de ônibus, reforma de pontos, entre outras etapas – o investimento total do projeto será de R$ 256 milhões.

A expectativa é que o número de usuários do Cittamobi aumente no município com a disponibilização da nova versão – a média de passageiros na cidade é de 4 milhões por mês. Para isso, estão sendo realizadas desde o dia 2 de abril ações de divulgação no terminal municipal, próximo à Estação Prefeito Celso Daniel da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Em menos de um mês de campanha, o número de usuários cresceu 7% e passou de 28 mil para 30 mil.

Entre as funcionalidades do aplicativo está a previsão do horário de chegada dos coletivos, baseada nos dados de GPS dos veículos; alerta em tempo real sobre mudanças na operação, como atrasos, desvios de rota ou paralisações; consulta de todas as linhas disponíveis, com itinerários e horários; favoritar pontos e até ser avisado quando estiver próximo ao destino.

“Optamos por viabilizar o Cittamobi patrocinado em Santo André justamente para oferecer uma experiência mais limpa e funcional para o usuário, sem interrupções com anúncios. Isso melhora a navegação, torna o acesso às informações mais ágil e ainda transforma o aplicativo em um canal direto de comunicação com a população da região”, afirmou o prefeito da cidade, Gilvan Junior (PSDB).

Isso significa que a Prefeitura poderá utilizar o aplicativo para enviar informações relacionadas a assuntos diversos, como campanhas de vacinação, agendas culturais ou esportivas, entre outros comunicados. A diretora de produtos do Cittamobi, Emanuele Cassimiro, disse que o aplicativo é intuitivo e tem como objetivo ajudar a população a se planejar na hora do deslocamento.

“Para Santo André, que conta com um modelo livre de anúncios, a experiência se torna ainda mais eficiente, e também serve como uma fonte de comunicação para quem está utilizando o app e procura por locais específicos da cidade durante o trajeto”, pontuou.

O aplicativo está presente no Grande ABC desde 2014 e fica disponível gratuitamente nos sete municípios da região – mas apenas Santo André possui a versão sem anúncios. Além dos ônibus, os usuários podem conferir pelo aplicativo a localização em tempo real dos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM.

DIVULGAÇÃO

O aposentado Nelson Henrique Oliveira Pinto, 65 anos, aproveitou uma das ações de divulgação do aplicativo, realizada ontem no terminal de ônibus municipal, para tirar dúvidas. “Utilizo há dois anos o Cittamobi. Não uso o carro, então preciso saber os horários e as linhas dos coletivos. Às vezes fico um pouco perdido e não sabia de todas as funcionalidades”, disse o idoso, que aproveitou a plataforma para buscar qual linha iria utilizar para chegar a Hospital Estadual Mário Covas para consulta.

Apesar de não residir em Santo André, a doméstica Ariane Ramos da Silva,31, e o instalador de pisos, Marcos Antônio Delmundes, que vivem respectivamente na Capital e em Francisco Morato, baixaram o aplicativo e disseram que a ferramenta irá ajudar a se locomover com mais facilidade pela região.

ACESSIBILIDADE

Outra versão disponível em Santo André, e também sem anúncios, é o Cittamobi Acessibilidade, aplicativo desenvolvido para pessoas com deficiência visual, idealizado por Luiz Eduardo Porto, engenheiro de software e morador da cidade de São Caetano.

A plataforma conta com previsão em tempo real, aviso de chegada ao ponto destino, ambientação do usuário ao longo do trajeto, roteirizador e a possibilidade de criação de pontos personalizados.

Aplicativo deve reduzir tempo de espera em parada de ônibus, diz diretor

A precisão e funcionalidades do Cittamobi deve ajudar a reduzir o tempo de espera dos usuários nas paradas de ônibus de Santo André, afirmou o diretor de Transportes Públicos da SA Trans, empresa pública que administra o sistema de coletivos andreense, Rodrigo Ageu Padoveze. O aplicativo, utilizado por cerca de 30 mil pessoas na cidade, mostra em tempo real a localização do coletivo, inclusive com possíveis interferências no trajeto.

“Queremos que as pessoas tenham mais qualidade de vida devido à redução no tempo de espera. O aplicativo (Cittamobi) é ideal para planejar melhor as viagens e diminuir o tempo ocioso nas paradas, aumentando a previsibilidade do transporte público da cidade”, disse Padoveze.

Apesar da diminuição na espera dos coletivos, o diretor reforçou ainda que as paradas de ônibus estão passando por modernização e até o fim do ano cerca de 300 pontos serão reformados. O investimento foi de R$ 180 mil da Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André) e integra o novo plano de mobilidade urbana de Santo André, o Promobi.

O projeto contempla renovação da frota de ônibus, implantação de faixa azul para motocicletas e atualização do aplicativo Cittamobi. Além das reformas das paradas já existentes, a associação também está instalando no município 75 novos pontos de ônibus em locais que não contavam com a estrutura, como as avenidas Queiroz Filho, Gago Coutinho e Dom Pedro II, além das ruas Batávia e Catequese. O investimento total dessa iniciativa é de R$ 1 milhão.

Até o momento, 30 das 75 novas paradas foram entregues em Santo André. A previsão é que as demais instalações sejam finalizadas até o fim de maio.