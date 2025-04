Gilvan é homenageado com comenda nacional pela Abrasci

O prefeito de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB), foi homenageado nesta quinta-feira (25), em Brasília, com a “Medalha e Comenda Homens de Honra”, concedida pela Abrasci (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura). A cerimônia foi realizada no Espaço Israel Pinheiro, localizado na Praça dos Três Poderes.

A honraria, no grau Cavalheiresco de Comendador, reconhece homens e mulheres que se destacam por sua conduta ética, coragem, compromisso público e contribuições relevantes à sociedade. Criada em 2005, a comenda é fruto de uma parceria entre a Abrasci e o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 1º Batalhão de Policiamento de Choque “Tobias de Aguiar”.

A indicação do prefeito foi feita pelo diretor social e acadêmico Thomas Nosch Gonçalves e aprovada pelos Conselhos Diretor e de Honrarias da entidade. A homenagem destacou o trabalho de transformação conduzido em Santo André, com foco em responsabilidade fiscal, inovação na gestão e políticas públicas que impactam diretamente a vida das pessoas.

“Receber essa comenda é motivo de muita honra e emoção. Levo comigo o nome da nossa cidade e de todos os andreenses que, com muito esforço, têm ajudado a construir uma Santo André mais justa, moderna e humana. Esse reconhecimento nacional nos motiva ainda mais a seguir em frente com coragem e seriedade”, destacou Gilvan.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Evandro Banzato, acompanhou o prefeito durante a cerimônia.

A Abrasci tem como missão homenagear cidadãos que fazem a diferença em suas comunidades, muitas vezes de forma discreta, mas com grande impacto. A prática de conceder comendas valoriza o mérito de indivíduos que se tornam referência em suas áreas e contribuem para o fortalecimento institucional, cultural e humano do país.