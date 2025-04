GCM de Diadema apreende 6.677 porções de drogas em operações

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema realizou na semana passada duas grandes apreensões, com 6.677 invólucros com entorpecentes confiscados. Durante todo ano, até o momento, foram realizadas 21 apreensões de drogas na cidade, totalizando mais de 10.000 porções de drogas.

Uma das ações ocorreu durante patrulhamento de rotina pela rua Eduardo William Butler, na altura do número 161, na Vila Nogueira, onde foram apreendidas 1.380 porções de maconha, 495 de cocaína, 690 de crack e 102 unidades de lança-perfume, somando 2.667 porções de entorpecentes. A outra grande apreensão ocorreu durante uma operação de combate à perturbação do sossego da população por um veículo com um sistema de som potente utilizado em “pancadões”. Em patrulhamento, a GCM flagrou um motociclista entregador com 3.010 pedras de crack e 1.000 trouxinhas de maconha.

A apreensão da Vila Nogueira ocorreu quando a equipe da GCM avistou três indivíduos em atitude suspeita. Os agentes se aproximaram, momento em que os suspeitos tentaram fugir. Dois conseguiram escapar, mas um deles, identificado como Alex Januário da Silva, foi detido. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em revista pessoal, o abordado admitiu que atuava como segurança do ponto de venda de drogas, recebendo pagamento para alertar sobre a aproximação de viaturas policiais. No local onde os suspeitos estavam, foi localizada uma bolsa e uma mochila com a quantidade de drogas citada, além de R$ 54,25 em dinheiro. O indivíduo foi encaminhado ao 3º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante.

O secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Paulo Pinheiro da Silva, destacou a importância da atuação preventiva e ostensiva da GCM. "Esta apreensão reforça o trabalho diário e comprometido da nossa Guarda Civil Municipal no combate ao tráfico de drogas. É resultado da integração entre inteligência, patrulhamento e o comprometimento de agentes que conhecem o território e atuam com firmeza para proteger a população. Além disso, estamos intensificando a fiscalização em estabelecimentos comerciais, como adegas, e em pontos de pancadões que colaboram com a realização de festas de rua não autorizadas. Seguiremos intensificando as ações para garantir uma Diadema mais segura para todos", afirmou.

Segundo a Prefeitura, as ações registraram a maior apreensão de drogas registrada na cidade em 2025.

