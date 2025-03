Diadema reforça segurança escolar com seis novas viaturas da GCM

A Prefeitura de Diadema entregou seis novas viaturas para a GCM (Guarda Civil Municipal ), destinadas à Ronda Escolar, nesta terça-feira (05). Com essa iniciativa, o município passa a contar com um total de 12 viaturas dedicadas à segurança das escolas.

Atualmente, 12 GCMs (Guardas Civis Municipais) estão destacados para as seis viaturas em operação. Com a chegada dos novos veículos, o número de agentes dedicados à Ronda Escolar também será dobrado, fortalecendo o policiamento preventivo nas imediações das unidades de ensino.

Os plantões das rondas escolares ocorrem nos períodos das 6h às 18h e das 14h às 22h, focado na cobertura e reforço na segurança em horários estratégicos de maior movimentação escolar.

A entrega das novas viaturas está alinhada com um dos compromissos estabelecidos no plano de governo da atual gestão, que prevê a implantação e ampliação das rondas escolares e ostensivas.

"A Guarda Civil Municipal tem um papel fundamental na segurança da nossa cidade. Com essa ampliação da Ronda Escolar, estamos proporcionando mais tranquilidade para pais, alunos e professores, assegurando que nossas crianças possam estudar em um ambiente protegido e que nossos educadores possam exercer seu trabalho com mais segurança. Esse é um compromisso da nossa gestão com o bem-estar da comunidade escolar e de toda a população de Diadema", afirmou o prefeito, Taka Yamauchi (MDB).

As novas viaturas são veículos que pertenciam aos secretários municipais e, com a nova gestão, foram realocados para fortalecer ações de segurança pública.