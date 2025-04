Veja horóscopo desta sexta-feira (25) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 25 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Sextou com a Lua iluminando seu paraíso astral, Sagita, e você conta com a sorte pra fechar a semana com chave de ouro! No trabalho, vai dar um show de criatividade e bom humor na hora de lidar com as tarefas. Os momentos com o par ganham a proteção das estrelas!

Cor: Azul-Esverdeado.

Logo cedo, assuntos envolvendo a família ou o lar podem ocupar sua atenção, mas há sinal de harmonia na convivência com o pessoal de casa. Bom momento para focar nas tarefas de rotina, porque seu lado responsável fica mais evidente no trabalho. No amor, seu lado protetor fica mais evidente, mas o ciúme também vai se destacar.

Cor: Branco.

A entrada da Lua em Áries anima seu lado comunicativo e agitado nesta sexta, por isso, explore essas qualidades para finalizar rapidinho as obrigações no trabalho. Mais tarde, o desejo de sair por aí, reencontrar a galera e se divertir promete animar a noite. Pra quem tem compromisso, anote a dica: uma declaração de amor pode derreter o par e fortalecer ainda mais o romance.

Cor: Amarelo.

As finanças contam com a proteção da Lua nessa sexta. Aproveite para agarrar as oportunidades de reforçar suas reservas e engordar a poupança. Você terá que se dedicar mais ao trabalho, é claro, mas esse esforço tende a trazer frutos mais cedo do que esperava. Pode até ter a chance de comprar alguma coisa que deseja há tempos. O romance pode ficar mais rotineiro agora, mas será preciso controlar a possessividade para não sufocar quem ama.

Cor: Azul-Turquesa.