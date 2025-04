Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (25) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 25 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A entrada da Lua em Áries nesta madrugada promete pique de sobra nesta sexta. O desejo de viajar, conhecer gente nova e lugares diferentes está em alta, mas será preciso focar no trabalho primeiro. A manhã será perfeita para cuidar de tarefas em equipe, unir forças com os colegas e trocar experiências, assim pode aprender mais. No amor, deixe a diversão falar mais alto e surpreenda sua alma gêmea!

Há sinal de mudanças e surpresas nesta sexta, tanto no trabalho quanto em outras áreas. O astral favorável para as transformações ajuda você a se arriscar mais e abrir espaço para novas experiências, tanto na vida profissional quanto pessoal. A paixão vai dar as cartas hoje e garante momentos deliciosos entre os lençóis.

Sextou, e a Lua brilha em Áries agora, favorecendo qualquer tarefa feita em parceria hoje. É verdade que você também precisa botar as mãos na massa, mas tudo o que puder ser feito junto com outras pessoas tem mais chance de dar certo. Os momentos a dois contam com a proteção das estrelas hoje.

A entrada da Lua em Áries nesta madrugada ajuda você a colocar seu foco no trabalho. Aproveite o astral para cuidar do que precisa ser feito e deixar todas as tarefas em ordem, mesmo que isso exija um esforço extra da sua parte. Talvez a vida amorosa não esteja tão movimentada quanto gostaria, mas sua atenção deve se voltar para outros assuntos agora.

