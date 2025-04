GCM apreende adolescentes por roubo a farmácia no Bairro Santa Paula

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano apreendeu três adolescentes por ato infracional análogo ao crime de roubo em uma farmácia localizada no Bairro Santa Paula na noite de quarta-feira (23).

Por volta das 23h, a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) foi acionada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que alertou sobre um roubo em andamento no local. As informações davam conta de que um veículo Fiat Mobi aguardava em frente ao estabelecimento, com um dos comparsas no interior. O veículo já estava sendo monitorado pelo CGE devido à prática de roubo em outro município.

Ao chegarem ao endereço indicado, os GCMs flagraram dois indivíduos saindo da farmácia e entrando no veículo, que tentou fugir. A equipe da ROMU deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor não obedeceu. Após breve acompanhamento, o veículo foi abordado.

Durante a busca veicular, os GCMs localizaram um revólver calibre 32, uma arma de fogo similar a uma pistola, celulares, uma quantia em dinheiro e uma grande quantidade de medicamentos. O veículo possuía registro de furto e estava com placas de outro automóvel, sem queixa de crime, com o intuito de burlar o sistema de videomonitoramento.

Os adolescentes e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia Sede, onde a autoridade policial, após convencimento jurídico, determinou o flagrante por ato infracional análogo aos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os infratores foram apreendidos e encaminhados à Vara da Infância e da Juventude. O armamento e o veículo foram apreendidos e encaminhados à perícia. Os objetos recuperados foram restituídos ao estabelecimento comercial.