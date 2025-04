Camavinga tem lesão constatada e desfalca o Real Madrid no restante da temporada

O técnico Carlo Ancelotti perdeu uma importante peça para os jogos que restam do Real Madrid até o fim da temporada 2024/2025. Nesta quinta-feira, o clube merengue anunciou que o meio-campista Camavinga sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo. A previsão de recuperação neste caso pode chegar até três meses.

Assim, além de desfalcar o gigante espanhol na final da Copa do Rei, que será disputada neste sábado, contra o Barcelona, o jogador francês também não vai reunir condições de defender o Real no Mundial de Clubes da Fifa, programado para começar na metade de junho.

Por meio de comunicado no site oficial, a agremiação relatou a gravidade da lesão. "Após exames realizados em Eduardo Camavinga pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura completa do tendão do adutor esquerdo. Aguardando evolução", diz a nota.

Diante deste cenário, o objetivo é não acelerar a recuperação do jogador. O departamento médico vai trabalhar para que o meio-campista esteja 100% já pensando na próxima temporada.

Cotado para ser titular no confronto que vai valer taça no sábado, diante do Barcelona, o atleta se machucou na vitória de 1 a 0 do Real Madrid sobre o Getafe, em duelo realizado nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol.