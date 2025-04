Real Madrid vence o Getafe e mantém perseguição ao líder Barcelona no Espanhol

O Real Madrid fez valer o seu favoritismo nesta quarta-feira e manteve viva a briga pelo título do Campeonato Espanhol. Ao derrotar o Getafe por 1 a 0, na casa do adversário, a equipe do técnico Carlo Ancelotti chegou aos 72 pontos e reduziu a vantagem para o líder Barcelona (76), que ostenta o topo da classificação de forma isolada.

O protagonista do jogo foi o meia Güller, autor do único gol da partida. Mas o encontro teve também destaques brasileiros. Vini Jr deu a assistência que decretou a vantagem mínima para o time merengue. Endrick chegou a se destacar na etapa inicial, quase balançou a rede, mas acabou sendo substituído no segundo tempo.

No sábado, o Real se prepara para decidir a Copa do Rei. O duelo é contra o Barcelona. As duas equipes voltam a atuar pelo torneio nacional no início de maio. No dia 3 (sábado), a equipe do técnico Carlo Ancelotti recebe o Celta no Santiago Bernabéu. Um dia antes, o Getafe, que segue com 39 pontos, na parte intermediária da tabela, visita o Rayo Vallecano.

Na caça ao líder, o Real Madrid iniciou o primeiro tempo tentando encurralar os anfitriões, mas encontrou uma forte resistência defensiva do Getafe, que montou um sólido bloco à frente da área e buscou os contra-ataques para tentar surpreender o rival.

E foi dessa maneira que o time da casa protagonizou a primeira chance da partida. Após um cruzamento de Iglesias, Mayoral subiu e cabeceou com perigo, assustando Courtois.

Aos 20, no entanto, o Real Madrid confirmou o seu favoritismo e movimentou o marcador. Vini Jr foi no fundo e cruzou rasteiro. Brahim Díaz concluiu, mas Soria defendeu. No rebote, Güler se livrou da marcação e estufou a rede para fazer 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, Endrick quase deixou a sua marca. Ao ser lançado, o ex-palmeirense tabelou com Vini Jr e chutou. Djené correu para evitar o segundo gol e afastou o perigo quando a bola já estava entrando na meta do Getafe.

Na etapa complementar, Ancelotti promoveu algumas alterações para tornar o time mais criativo. Endrick acabou substituído por Bellingham e a mudança fez com que o Real voltasse a ser mais efetivo.

No lance mais agudo da etapa complementar, Vini Jr quase fez um golaço. Ele invadiu pela esquerda, passou por dois marcadores e chutou com perigo pelo alto. Com a ponta dos dedos, Soria fez o desviou e evitou o segundo gol do Real.

No fim, o Getafe apertou o ritmo e Courtois evitou o empate com duas incríveis defesas já nos acréscimos. Acuado, o Real se fechou e ficou à espera do apito final para festejar mais uma vitória no torneio.

A rodada contou com mais três partidas nesta quarta-feira. Mais cedo, o Athletic de Bilbao recebeu o Las Palmas e venceu o confronto por 1 a 0. O Celta também fez a lição de casa e superou o Villarreal por 3 a 0. Completando a jornada, o Alavés levou a melhor sobre o Real Sociedad e bateu o rival por 1 a 0.