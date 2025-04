Santo André lança plataforma SIGA Invest para empreendedores e investidores

Uma ferramenta digital que permite visualizar oportunidades e identificar melhores locais para abrir um negócio; diminuir riscos financeiros e operacionais para empreendedores; evitar concentração de serviços em determinadas áreas da cidade; e fomentar a o crescimento de regiões com potencial de desenvolvimento. Essas e outras são facilidades oferecidas pela pioneira plataforma SIGA Invest, desenvolvida pela Prefeitura de Santo André e que conta com a parceria da ABF (Associação Brasileira de Franchising) para aplicação no mercado de franquias.

O evento de lançamento aconteceu nesta quarta-feira (23) no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo, e contou com as presenças do prefeito Gilvan Junior (PSDB), da vice-prefeita Silvana Medeiros, dos secretários Diego Cabral (Inovação e Tecnologia) e Evandro Banzato (Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos), além de Caroline Graciani (diretora executiva da ABF), Rodrigo Abreu (diretor de marketing e comunicação da ABF) e outras autoridades.

Com o intuito de auxiliar na tomada de decisão sobre onde investir na cidade, o SIGA Invest oferece – de maneira moderna e transparente – informações atualizadas e confiáveis com dados reais a respeito do município, minimizando decisões baseadas em suposições e riscos consequentes, atraindo mais investidores tanto locais quanto externos, criando novas oportunidades econômicas e sociais para a população.

“Hoje, além de toda a desburocratização que já foi feita para os empreendedores – e é muito rápido empreender em Santo André –, trazemos dados para a tomada de decisão deles. Isso é muito importante. Em políticas públicas acreditamos muito que a gestão é feita com dados e evidências. O que entregamos com o SIGA Invest são informações para subsidiar novos negócios”, destacou o prefeito Gilvan.

LEIA TAMBÉM:

Santo André recebe primeira unidade de polo fitness premium



Solução funcional disponibilizado em Santo André desde 2021, o SIGA (Sistema de Informações Geográficas Andreense) reúne dados geoespaciais estratégicos, como corredores comerciais, infraestrutura urbana, zoneamento, localização de escolas, linhas de transporte público, e muito mais. Com o SIGA Invest, investidores, empresários e gestores públicos terão acesso a informações relacionadas à educação, saúde, planejamento, desenvolvimento econômico, entre outros.

São aproximadamente 300 camadas de conteúdos diversos disponíveis, como mapas interativos, dados geográficos e outros dados que consideram fatores como infraestrutura, público-alvo, zoneamento e incentivos.

“Essas informações que a gente tinha para a Prefeitura e consumia internamente no planejamento urbano, hoje a gente está abrindo para a população. A transparência é uma das determinações do governo: abrir os dados para que o cidadão, o empreendedor ou quem queira viver em Santo André possa utilizar, para que a cidade siga se desenvolvendo, gerando emprego e renda, cada vez melhor para se viver”, enalteceu o chefe do Paço andreense.

A parceria com a ABF na área de franquias, inclusive, permite acesso a dados relevantes para impulsionar o desenvolvimento de negócios na cidade, especialmente neste setor.

“O mercado de franquias em Santo André faturou mais de R$ 1,9 bilhão em 2024, 6,8% a mais que no ano anterior. Na cidade, temos mais de 1,4 mil operações de franquia que geram cerca de 12 mil postos de trabalho. É um mercado bastante significativo e que pode se desenvolver ainda mais com acesso facilitado a informações de qualidade. Isso ajuda tanto as redes de franquia a identificarem regiões atrativas para abrir unidades, como subsidia potenciais franqueados na decisão de investimento. Ajuda também a fazer um match mais preciso entre o ponto comercial, o público e a oferta de produto ou serviço”, afirmou Rodrigo Abreu, diretor de marketing e comunicação da ABF.

Ao disponibilizar uma ferramenta moderna e transparente, o município torna-se ainda mais atrativo para investidores locais e externos. O uso estratégico do território evita a concentração de serviços em áreas específicas e fomenta o crescimento em regiões com maior potencial de desenvolvimento. Com investimentos chegando de maneira orientada, Santo André tem um crescimento potencializado.

“A partir de agora a gente passa a dar um olhar de mercado ao SIGA. Dos empreendedores participarem da plataforma trazendo informações e também usufruindo dos dados. Investir em Santo André já é certo, resta saber onde dentro da cidade. O SIGA é justamente para isso, para investidores desde a construção civil até o franchising”, destacou o secretário Diego Cabral.

LEIA MAIS:

Santo André digitaliza processos administrativos e elimina uso de papel