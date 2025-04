Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (24) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 24 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O dia começa com surpresas e mudanças, seja na vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou mesmo na aparência. Essas vibrações positivas se refletem na vida profissional e você pode receber uma nova proposta de emprego se estiver concentrando seus esforços na área. Ainda bem que o astral melhora à noite e o romance conta com muita paixão e momentos intensos.

Cor: Vermelho.

Os relacionamentos seguem em destaque nesta quinta e contam com ótimas energias, mas talvez seja preciso mais flexibilidade para se entender com os colegas à tarde. Parceria ou sociedade corre melhor pela manhã. A vida amorosa será o grande destaque do dia. A dica é apostar no bom humor, abrir seu coração e deixar os joguinhos de lado.

Cor: Cinza.

Logo cedo, fica mais fácil mergulhar no trabalho e cuidar das tarefas de rotina. Talvez tenha que fazer uma ou outra mudança para botar a casa em ordem, mas vá em frente sem pensar duas vezes. Pode fazer algumas mudanças nos seus hábitos à noite e se cuidar melhor agora. Pra manter a paz no romance, talvez tenha que ceder em algumas coisas.

Cor: Preto.

Você começa o dia com uma dose extra de criatividade e animação pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente, Escorpião! Tudo deve correr de maneira mais gostosa e leve agora. O relacionamento está protegido, apesar de algumas tretas à tarde. Momentos românticos e declaração de amor movimentam a vida a dois à noite.

Cor: Azul-Claro.