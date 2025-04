Veja horóscopo desta quinta-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 24 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Tudo corre de maneira mais tranquila pela manhã e você pode usar seu lado sensato para resolver qualquer pendência, especialmente se envolver o lar. Se está a fim de animar o romance, uma dica é caprichar no romantismo e controlar melhor o ciúme, que deve dar as caras à tarde.

Cor: Salmão.

No trabalho, as estrelas enviam vibrações maravilhosas para expandir seus contatos, conhecer novas tecnologias ou organizar uma reunião de última hora. À noite, a sorte estará ao seu lado e, além de esbanjar carisma, também pode encontrar um amor à primeira vista. O romance fica mais leve e interessante.

Cor: Pink.

Logo cedo, você conta com habilidade para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Mas isso muda à tarde, então cuide da sua grana e fuja de gastos extravagantes ou compras por impulso, ok? Se a vida com o mozão anda sólida e maravilhosa, pode ser hora de conversar sobre a grana do casal e adquirir algo importante.

Cor: Goiaba.

Explore seu lado confiante e comunicativo pela manhã para adiantar o que for possível no serviço. É que nem tudo vai correr bem à tarde e lidar com aquelas tarefas mais chatinhas exige esforço extra para manter a concentração. O astral pode pesar em casa à tarde, mas logo as coisas se acertam se investir num bom papo. O clima fica mais gostoso e descontraído com quem ama à noite. Na conquista, seu jeito animado e envolvente deve fazer hora extra e ninguém vai resistir ao seu charme.

Cor: Lilás.