Corrida e Caminhada do Pilar: prazo de inscrição encerra nesta quinta (24)

Os apaixonados por corrida e os devotos de Nossa Senhora do Pilar têm encontro marcado com a natureza e a espiritualidade no feriado de 1º de maio, em Ribeirão Pires. A tradicional Corrida e Caminhada do Pilar chega à sua 3ª edição e promete reunir fiéis e atletas em uma manhã de superação, fé e saúde.



O evento faz parte da 87ª Festa do Pilar e oferece percursos de 8 km e 4 km para corrida, além de uma caminhada de 4 km, ideal para quem busca uma atividade mais leve. As inscrições estão abertas até quinta-feira (24) e devem ser feitas exclusivamente pelo site Inscreva Fácil.



A prova é organizada pela Paróquia Santa Luzia, com apoio da Prefeitura da Estância e da Equipe Irmãos Caveiras, e já se consolida como uma das mais aguardadas da região. Além da conexão espiritual, a competição também valoriza o esporte com premiação geral e por faixa etária nas categorias da corrida.



A entrega dos kits será feita no dia 30 de abril, das 16h às 19h, na Capela de Nossa Senhora do Pilar, local de forte tradição religiosa na cidade. A largada acontece às 7h, no feriado do Dia do Trabalhador, simbolizando esforço, fé e comunidade.