Terceira edição da Corre Mauá está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Corre Mauá. Este ano, a prova será realizada no dia 11 de maio (domingo) e terá um percurso de seis quilômetros, contemplando tanto corrida quanto caminhada. Os interessados podem garantir sua vaga por meio do site inscrevafacil.com/#/evento/corremaua2025.

A largada está prevista para as 7h15, no Paço Municipal, que também será o ponto de chegada. Haverá premiação para os cinco primeiros colocados na categoria geral (masculino e feminino) e troféus para os três primeiros colocados de cada faixa etária: até 24 anos, de 25 a 29 anos, de 30 a 34 anos, de 35 a 39 anos, de 40 a 44 anos, de 45 a 49 anos, de 50 a 54 anos, de 55 a 59 anos, de 60 a 64 anos, de 65 a 69 anos, de 70 a 74 anos e 75 anos ou mais. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha.

A idade mínima para participação é de 12 anos (para a caminhada) e 15 anos (para a corrida). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 96829-0646 ou pelo e-mail iugsports@outlook.com.br. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.